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Європейський соціально-економічний комітет закликав ЄС притягнути Росію до відповідальності за екоцид в Україні

Також СЕК вважає, що це допоможе притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні.

Європейський соціально-економічний комітет закликав ЄС притягнути Росію до відповідальності за екоцид в Україні
Фото: EPA/UPG

Європейський соціально-економічний комітет (СЕК) назвав дії Росії в Україні рівнозначними екоциду і разом з Європарламентом звернувся до ЄС із проханням визнати екоцид кримінальним злочином

Про це йдеться на сайті СЕК.

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Також СЕК вважає, що це допоможе притягнути Росію до відповідальності за її дії в Україні та запобігти повторенню екологічних катастроф у майбутньому.

Комітет закликав Євросоюз документувати та вимірювати впливи дій Росії для "правового захисту навколишнього середовища, забезпечення підзвітності та створення основи для екологічно та соціально справедливого повоєнного відновлення". 

За даними СЕК, війна завдає серйозної шкоди екосистемам України. Так, великі площі лісів були знищені, а забруднення повітря та води стало поширеним явищем. За даними Секретаріату Конвенції про біологічну різноманітність, Україна є домом для 35% біорізноманіття Європи, незважаючи на те, що займає лише 6% її території. "Однак війна загрожує цій багатій природній спадщині, завдаючи шкоди навколишньому середовищу, завдаючи шкоди екосистемам і здоров'ю людей і ставлячи під загрозу сільськогосподарське виробництво", - зазначили в комітеті.

Нагадаємо, за підрахунками Міндовкілля, Росія завдала збитків українському довкіллю щонайменше на 51 млрд доларів.

Росіяни перетворюють захоплені в Україні заповідники на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків. Рашисти вже окупували двадцять заповідників.

Тим часом Європейське агентство з безпеки мореплавства надасть нашій державі обладнання для ліквідації забруднень у Чорному морі.

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