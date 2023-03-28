Росія завдала збитків українському довкіллю щонайменше на 51 млрд доларів, - Руслан Стрілець

Втім, методики розрахунку збитків мирного часу не підходять для воєнного.

Україна має збільшити суму збитків, завданих Росією екології. За теперішніми розрахунками це сума складає понад 51 млрд доларів.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Він зазначив, що методики розрахунку збитків мирного часу не підходять для воєнного.

“Тому за кілька місяців було розроблено нових вісім методик. Це було зроблено спільного з експертами, зокрема, фахівцями Державного департаменту США”,- розповів Стрілець.

Міністр пояснив, що наразі в українському законодавстві немає такого поняття, як екосистемні послуги. Це ті вигоди, які отримує людина від тої чи іншої частини екосистеми, такий підхід працює у багатьох європейських країнах та США.

“Тому впевнений, ми зможемо підготувати законодавство до цих змін. Це своєю чергою дозволить розраховувати більше збитків”, – наголосив Руслан Стрілець.

Нагадаємо, Національна енергетична компанія “Укренерго” закликала громадян країни не долучатися до акції “Година Землі”.