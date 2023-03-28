Головне за день. Вівторок, 28 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі,24 відбиті атаки противника, Зеленський на Сумщині, три ударні роти українських безпілотників. Яким запам’ятається 398-й день повномасштабної війни.

Наразі, за офіційними даними, незаконно депортованими до Російської Федерації вважаються 19 514 українських дітей.

"Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, наразі незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей", - йдеться в повідомленні Національного інформбюро при Міністерстві реінтеграції України.

Як інформує міністерство, "також на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4390 дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування".

Національне інформаційне бюро продовжує збирати й актуалізувати дані про незаконно депортованих росіянами українських дітей. Узагальнені дані розміщено на державному порталі «Діти війни».

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям впродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили на зазначених напрямках 24 атаки противника.

Упродовж доби противник завдав 11 авіаційних та 2 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 28 березня – в новині.

Уже сформовані три роти безпілотників, які посилять можливості українських військових на полі бою, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори", - зазначив міністр.

Як повідомляється, безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя. Пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил ворога, доставки вантажів та евакуації поранених.

Подробиці – в новині.

Президент Володимир Зеленський здійснив поїздку до Сумської області і взяв участь у заходах з відзначення річниці героїчної оборони Охтирки.

Президент вшанував захисників міста. "Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року й тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен. Вільних весен!" – наголосив він.

Зеленський нагадав, що Охтирка пережила важкі втрати й жорстокі ворожі удари. Росіяни били по житлових кварталах авіацією, обстріляли артилерією дитсадок та іншу цивільну інфраструктуру.

Президент вручив Охтирці відзнаку міста-героя. Ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні" отримали військовослужбовці ЗСУ, працівники Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Глава держави також побував на прикордонній території та в місті Тростянець.

Подробиці – в новині.

Державний департамент США підтримав створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти українців. Відповідну заяву зробила амбасадорка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу Бет Ван Скаак.

"Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі «за» та «проти» кожної з них і дійшли висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України", – заявила Бет Ван Скаак на конференції в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні.

Потенційно такий трибунал може розміщуватися в Європі, принаймні під час війни. За словами Бет Ван Скаак, трибунал не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час та ресурси.

Докладніше – в нашій новині.

Національні збори Франції підтримали проєкт постанови щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Постанова отримала 168 голосів “за”. Проти було два голоси. Для ухвалення постанови вистачило б 86 голосів.

Нагадаємо, 23 березня таке ж рішення ухвалила Ісландія. 10 березня цього року Бельгія визнала Голодомор геноцидом українців. 1 лютого - Болгарія, 15 грудня 2022 року - Європарламент, 14 грудня 2022 року - Сенат Чехії, 30 листопада 2022 року - Німеччина.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!