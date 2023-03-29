Президент України взяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення президента Байдена. Це один із найбільш представницьких майданчиків для захисту устрою вільних народів.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Уже другий такий Саміт. Загалом у нас не так і багато у світі настільки представницьких можливостей говорити саме про демократію, про захист свободи в усіх її аспектах. І добре, що зараз маємо таку можливість обʼєднувати зусилля для того, щоб віднайти більше енергії, більше перспектив для демократії. Позиція України, як і завжди, дуже конкретна, максимально практична. І майже в усіх промовах лідерів на Саміті були влучні слова підтримки нашої держави, наших людей”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що завдяки українській сміливості, завдяки лідерству Сполучених Штатів, президента Байдена, завдяки Конгресу Сполучених Штатів та кожного й кожної, хто працює для консолідації світу, ми маємо найбільше за довгий час єднання демократичних країн.

“Але, щоб перемогти у протистоянні з тиранією, потрібне більше єднання. Впевнений, що демократичний світ здатен його досягти. Здатен перемогти. Демократії потрібна перемога! Якнайшвидше. І всі ми разом: українці, усі європейці, наші американські союзники, наші друзі на всіх континентах – в Африці, в Азії, в Латинській Америці, в Австралії – будемо робити все, щоб перемогу наблизити. Перемогу України. Перемогу свободи. Перемогу міжнародного порядку, заснованого на правилах”, - підкреслив голова держави.

Президент України говорив сьогодні з Джорджею Мелоні, головою італійського уряду. Вони обговорили як двосторонні відносини, так і загальну ситуацію в нашому захисті від російської агресії.

“Я дякую кожному й кожній, хто робить усе, щоб втрати ворога там зростали! А особлива подяка воїнам нашої 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 77-ї окремої аеромобільної бригади та славетній 93-й окремій механізованій бригаді “Холодний Яр”, - подякував Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією.

“Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так – від 91-го року. Так буде завжди”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 12 млрд євро.