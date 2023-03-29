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В Авдіївці росіяни влучили у будівлю дитячого садка

Постраждала також багатоповерхівка.

В Авдіївці росіяни влучили у будівлю дитячого садка
Фото: Андрій Єрмак

Російські окупанти у середу, 29 березня, влучили у будівлю дитячого садочка у Авдіївці (Донецька область).

Про це у Телеграм повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни нанесли авіаудар по місту Авдіївка. Влучили ракетою по дитячому садочку. На щастя, без жертв. Постраждала багатоповерхівка навпроти", - написав Єрмак.

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Як повідомили у британській розвідці 28 березня, останніми днями Росія продовжувала концентруватися на спробі оточення Авдіївки. Однак окупанти досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці.

20 березня Сили оборони України заявили, що Авдіївка може стати другим Бахмутом. Росіяни намагаються повністю оточити місто. Усіх мешканців закликали евакуюватися, роботу комунальних служб припинили. Зараз вʼїзд усіх цивільних до Авдіївки заборонений. 

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