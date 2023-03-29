Польща працює над обмеженням ввезення українського зерна і вже декілька разів скаржилася на проблему до Єврокомісії

У листі, адресованому Єврокомісії, Польща пропонувала "всі можливі заходи, зокрема, квоти, захисні мита, різні положення, які обмежують імпорт на підставі країни призначення імпорту".

Віцепрем'єр-міністр, міністр сільського господарства Генрик Ковальчик має підготувати правила, які дозволять обмежити ввезення українського зерна до Польщі.

Про це заявив глава уряду країни Матеуш Моравецький, передає RMF24.

За словами Моравецького, під час останнього засідання Євроради він домовився з прем'єр-міністрами низки країн Євросоюзу, що межують з Україною, що "ми надішлемо листа президенту Урсулі фон дер Ляєн, до Єврокомісії, з вимогою негайних дій".

"Я доручив ... дуже швидко розробити відповідні правила, які не лише дозволять нам вирішити питання з частиною зерна, накопиченого в Польщі, тобто продати його до Північної Африки, Близького Сходу - куди, зрештою, мало бути потрапити це зерно, а й запровадити відповідні положення, які обмежать вплив українського зерна на Польщу", - сказав польський прем'єр.

Він додав, що українське зерно "сьогодні дестабілізує наш ринок".

"Ми не погоджувалися на це і не погоджуємося з тим, щоб це зерно продавалося на польському ринку, на румунському ринку. Учора у президента та прем'єр-міністра Румунії, з якими я розмовляв, теж була така думка — і це дестабілізувало ці місцеві ринки", додав Моравецький.

Він пояснив, що у листі, адресованому Єврокомісії, пропонували "всі можливі заходи, зокрема, квоти, захисні мита, різні положення, які обмежують імпорт на підставі країни призначення імпорту, якою в цьому випадку буде Польща".

За словами Моравецького, не буде жодних перешкод, якщо хтось захоче переправити зерно через Польщу до Гданська, а звідти далі до Африки та Близького Сходу чи інших держав світу.

Також польський прем'єр повідомив, що це не перша скарга до Єврокомісії з приводу українського зерна. Схожі були в січні-лютому 2023 року.

Нагадаємо, днями лідери країн Євросоюзу обговорили у Брюсселі обговорили можливість збільшення цільової допомоги для фермерів у “прифронтових” державах, які допомагають Україні експортувати велику кількість зерна.

Тим часом нещодавно шосте судно завантажили зерном у межах програми Grain From Ukraine.