Сенат Польщі засудив викрадення українських дітей Росією

Сенат Польщі одноголосно засудив викрадення українських дітей Росією. За резолюцію проголосували 90 сенаторів, усі присутні в залі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Сенат Республіки Польща засуджує нелюдську практику викрадення українських дітей росіянами під час війни, що ведеться проти України", - йдеться в документі.

Сенат також закликав міжнародні організації та інститути з відповідною юридичною компетенцією притягнути до кримінальної відповідальності осіб, які скоїли військові злочини в Україні.

Сенатори наголосили, що від початку агресії проти України російська влада здійснює широкомасштабні незаконні масові незаконні депортації українських дітей до Росії на окупованих нею територіях.

"Польща сама пережила германізацію своїх дітей під час німецької окупації", тож вона "не може залишитися байдужою до звернення уповноваженого з прав людини України, який також звинуватив російську владу в продажі викрадених українських дітей для порнографічних зйомок, закликавши міжнародне співтовариство припинити цю практику і допомогти повернути додому всіх викрадених і депортованих дітей", - йдеться в резолюції.

Нагадаємо, за офіційними даними, незаконно депортованими до Російської Федерації вважаються 19 514 українських дітей. Викрадені 4390 дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування.