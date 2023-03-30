У Росії затримали американського журналіста Wall Street Journal. Його звинуватили у шпигунстві

Еван Гершкович протягом останніх шести років жив у Москві і писав про Україну, Росію та інші держави колишнього СРСР.

У Єкатеринбурзі затримали американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. ФСБ звинуватила його в шпигунстві, повідомляє російськомовне бюро Радіо Свободи.

Фото: The Wall Street Journal Еван Гершкович

Спецслужба стверджує, що журналіст "за завданням США" нібито займався збиранням даних про підприємство ВПК.

За даними журналістів, у Єкатеринбурзі він перебував із завданням написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до "групи Вагнера". У поїздці його супроводжував місцевий активіст.

Локальне медіа вчора повідомило, що Грешковича затримали ввечері у центрі міста біля ресторану. Люди в цивільному одязі вдягли йому на голову светра і відвезли.

The Wall Street Journal затримання не коментувала. Гершкович протягом останніх шести років жив у Москві і займався написанням про події в Україні та РФ. Його останній станом на зараз текст вийшов 28 березня і був присвячений руйнуванню російської економіки.