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У Росії затримали американського журналіста Wall Street Journal. Його звинуватили у шпигунстві

Еван Гершкович протягом останніх шести років жив у Москві і писав про Україну, Росію та інші держави колишнього СРСР. 

У Єкатеринбурзі затримали американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. ФСБ звинуватила його в шпигунстві, повідомляє російськомовне бюро Радіо Свободи. 

Еван Гершкович
Фото: The Wall Street Journal
Еван Гершкович

Спецслужба стверджує, що журналіст "за завданням США" нібито займався збиранням даних про підприємство ВПК. 

За даними журналістів, у Єкатеринбурзі він перебував із завданням написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до "групи Вагнера". У поїздці його супроводжував місцевий активіст. 

Локальне медіа вчора повідомило, що Грешковича затримали ввечері у центрі міста біля ресторану. Люди в цивільному одязі вдягли йому на голову светра і відвезли. 

The Wall Street Journal затримання не коментувала. Гершкович протягом останніх шести років жив у Москві і займався написанням про події в Україні та РФ. Його останній станом на зараз текст вийшов 28 березня і був присвячений руйнуванню російської економіки. 

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