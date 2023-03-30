У Польщі затвердили програму виробництва боєприпасів на майже 427 млн євро

Польський уряд затвердив Національну програму зі стимулювання виробництва артилерійських боєприпасів на два мільярди злотих (майже 427 млн євро).

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише PAP.

Йдеться про виготовлення 800 тисяч одиниць снарядів.

"А замовлення – 800 тисяч одиниць боєприпасів, це замовлення, які складуть 12 мільярдів злотих (1,7 мільярда євро). Зобов'язання, яке ми взяли на себе – це збільшення потенціалу для придбання арсеналу боєприпасів у найближчій перспективі, і бажано, щоб він таки вироблявся на території Республіки Польща”, – сказав очільник уряду.

Боєприпаси має виробляти завод Dezamet.

Окрім того, поляки хочуть залучити до цієї мети іноземних інвесторів, насамперед зі США й Південної Кореї.

Нагадаємо, 23 березня лідери Європейського Союзу схвалили план спільних закупівель мільйона боєприпасів для України протягом наступних 12 місяці.