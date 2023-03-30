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У Польщі затвердили програму виробництва боєприпасів на майже 427 млн євро

Йдеться про виготовлення 800 тисяч одиниць снарядів.

У Польщі затвердили програму виробництва боєприпасів на майже 427 млн євро
Фото: EPA/UPG

Польський уряд затвердив Національну програму зі стимулювання виробництва артилерійських боєприпасів на два мільярди злотих (майже 427 млн євро).

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише PAP.

Йдеться про виготовлення 800 тисяч одиниць снарядів.

"А замовлення – 800 тисяч одиниць боєприпасів, це замовлення, які складуть 12 мільярдів злотих (1,7 мільярда євро). Зобов'язання, яке ми взяли на себе – це збільшення потенціалу для придбання арсеналу боєприпасів у найближчій перспективі, і бажано, щоб він таки вироблявся на території Республіки Польща”, – сказав очільник уряду.

Боєприпаси має виробляти завод Dezamet.

Окрім того, поляки хочуть залучити до цієї мети іноземних інвесторів, насамперед зі США й Південної Кореї.

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Нагадаємо, 23 березня лідери Європейського Союзу схвалили план спільних закупівель мільйона боєприпасів для України протягом наступних 12 місяці.

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