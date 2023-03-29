Нам потрібен мирний план, який не передбачає перемоги Росії, - Каталін Новак

Новак нагадала, що Угорщина виступає за територіальну цілісність України.

Президентка Угорщини Каталін Новак під час візиту до Анкари розповіла своє бачення закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє видання HVG.

Новак зазначила, що Угорщина засуджує агресію Володимира Путіна і виступає за територіальну цілісність України. Пізніше вона наголосила, що потрібен такий мирний план, котрий не передбачатиме перемоги Росії.

"Наша спільна мета - щоб Росія вивела свої війська з українських територій", - додала вона.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Угорщина та Україна обговорюють кандидатуру професора Ужгородського національного університету, доктора філософських наук і молодшого сержанта ТРО Федора Шандора на посаду посла України в Угорщині.