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Нам потрібен мирний план, який не передбачає перемоги Росії, - Каталін Новак

Новак нагадала, що Угорщина виступає за територіальну цілісність України.

Нам потрібен мирний план, який не передбачає перемоги Росії, - Каталін Новак
Фото: twitter.com/KatalinNovakMP

Президентка Угорщини Каталін Новак під час візиту до Анкари розповіла своє бачення закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє видання HVG.

Новак зазначила, що Угорщина засуджує агресію Володимира Путіна і виступає за територіальну цілісність України. Пізніше вона наголосила, що потрібен такий мирний план, котрий не передбачатиме перемоги Росії.

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"Наша спільна мета - щоб Росія вивела свої війська з українських територій", - додала вона.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Угорщина та Україна обговорюють кандидатуру професора Ужгородського національного університету, доктора філософських наук і молодшого сержанта ТРО Федора Шандора на посаду посла України в Угорщині.

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