Держави-члени ЄС погодились продовжити добровільне скорочення споживання газу на 15%

При цьому регламент зберігає можливість для Ради ЄС ініціювати обов’язкове скорочення споживання газу, якщо виникне така потреба.

Рада ЄС досягла політичної згоди щодо пропозиції про продовження добровільного цільового показника скорочення споживання газу на 15% для держав-членів на один рік.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Новий регламент встановлює добровільну мету для країн-членів скоротити споживання природного газу на 15% у період з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року порівняно з їхнім середнім споживанням у період з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2022 року. Держави-члени можуть вибрати заходи, за допомогою яких вони хочуть досягти цієї мети.

Крім того, країни-члени погодилися змінити правила звітності. Держави-члени повідомлятимуть дані про досягнуту економію принаймні кожні два місяці з можливістю подання звітів раніше. Держави-члени можуть, якщо вони того бажають, повідомляти про розподіл споживання енергії за секторами.

Зазначається, що тепер Рада намагатиметься офіційно ухвалити регламент шляхом письмової процедури. Потім він буде опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуде чинності 1 квітня 2023 року.

“ЄС ще не повністю вийшов з енергетичної кризи, і Росія продовжує використовувати енергію як зброю. Країни-члени ЄС мають бути солідарними та бути готовими до наступної зими. Загальне споживання природного газу в ЄС впало на 19,3% у період із серпня 2022 року до січня 2023 року”, - наводить пресслужба Ради ЄС слова міністерки енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебби Буш.

Вона також зазначила, що зниження попиту на газ дозволило країнам ЄС заповнити сховища, утримати низькі ціни та забезпечити більше поставок енергії. Важливо, щоб блок продовжував працювати у цьому напрямку та залишався стійким.

Примітно, що в кінці березня "Газпром" скоротив транзит газу через Україну на 15%. Транзитна гілка через Україну залишається єдиним маршрутом постачань російського газу в держави Центральної та Західної Європи.

Нагадаємо, ЄС прагне дати країнам-членам можливість блокувати імпорт російського скрапленого газу. Цей крок є частиною відмови від російських енергоносіїв.