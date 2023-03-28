ЄС прагне дати країнам-членам можливість блокувати імпорт російського скрапленого газу

Цей крок є частиною відмови від російських енергоносіїв. Сьогодні міністри енергетики ЄС обговорять це питання в Брюсселі.

Європейський Союз націлений на те, щоб країни-члени мали можливість фактично заборонити російські поставки зрідженого природного газу без запровадження нових енергетичних санкцій, пише Bloomberg.

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, міністри енергетики блоку готові схвалити пропозицію, яка дасть урядам країн-членів можливість тимчасово заборонити російським експортерам попереднє бронювання інфраструктурних потужностей, необхідних для поставок.

У той час як окремі уряди все ще потребуватимуть консультацій, у тому числі з іншими країнами ЄС та Європейською комісією, щоб застосувати механізм, цей інструмент може допомогти продовжити зменшувати потік енергоносіїв з Росії.

“Ми не можемо і не повернемося до статус-кво з Росією як нашим основним постачальником газу. Тому я вважаю, що можливість для держав-членів тимчасово обмежити поставки газу, в тому числі СПГ, з Росії та Білорусі, є важливим доповненням”, - заявила комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон.

Очікується, що це схвалення стане частиною ширшої політичної зустрічі міністрів у вівторок у Брюсселі. Запропонований регламент ще потребує схвалення Європейського парламенту, який запропонував власні рішення щодо обмеження імпорту російського газу. Ініціатива щодо блокування імпорту для держав-членів йде від Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Цей крок є частиною відмови ЄС від російського газу після вторгнення РФ в Україну. Поки трубопровідні потоки природного газу впали до рекордно низького рівня, поставки СПГ (скраплений природний газ) з Москви зросли.

Раніше цього місяця комісар Сімсон закликав припинити поставки російського СПГ, заявивши, що компанії не повинні продовжувати довгострокові контракти після закінчення поточних. Іспанія, найбільший покупець російського СПГ в ЄС цього року, попросила компанії не підписувати нові закупівлі з Росії.

Нагадаємо, декілька днів тому "Газпром" скоротив транзит газу через Україну на 15%. Транзитна гілка через Україну залишається єдиним маршрутом постачань російського газу в держави Центральної та Західної Європи.

На початку березня комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Україна візьме участь у спільній з країнами ЄС схемі закупівлі газу. Це допоможе Україні отримати 2 млрд кубометрів газу додатково.