В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
КНДР змоделювала ядерний вибух з двома балістичними ракетами (оновлено)
КНДР змоделювала ядерний вибух з двома балістичними ракетами (оновлено)
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
ГоловнаСвіт

Двоє людей загинули після ножового нападу в ісламському центрі у Лісабоні

Нападника затримали, за інформацією ЗМІ ним є афганський біженець.

Двоє людей загинули після ножового нападу в ісламському центрі у Лісабоні
Фото: EPA

Двоє людей загинули і ще кілька отримали поранення унаслідок ножового нападу в ісламському центрі у Лісабоні.

Про це пише Al Jazeera.

Поліцейські застрелили підозрюваного після того, як він не виконав вимогу віддати зброю.

Загинули дві співробітниці центру віком 49 і 24 років.

Речник поліції повідомив, що однією з версій подій є “терористичний напад”, але інші мотиви не виключаються.

Фото: EPA

Місцеві ЗМІ пишуть, що нападник був овдовілим афганським біженцем та батьком трьох дітей.

Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста висловив свої співчуття та солідарність із сім'ями загиблих, а також із громадою ісмаїлітів у Португалії.

Міністр внутрішніх справ Хосе Луїс Карнейро заявив, що напад, найімовірніше, був “ізольованим актом”.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Португалія вважається однією з найбезпечніших країн світу, і тут не спостерігається ісламофобських нападів чи взагалі високого рівня злочинності. 

Принц Карім Ага Хан, духовний лідер світових ісмаїлітів, відкрив Лісабонський центр у 1998 році. У ньому є виставкові приміщення, класи та молитовні зали. У Португалії – країні, населення якої налічує близько 10 мільйонів чоловік, загалом проживає близько 7000 мусульман-ісмаїлітів. Ісмаїліти належать до шиїтської гілки ісламу. 

Чимало людей виїхали до Португалії з Мозамбіку − колишньої португальської колонії, під час громадянської війни в африканській країні, яка закінчилася в 1992 році.

Нагадаємо, у січні на Північному залізничному вокзалі Парижа чоловік напав на шістьох людей, поранивши їх гострим металевим гаком.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також