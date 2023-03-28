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Парламент Словаччини засудив масову і насильницьку депортацію РФ українських дітей та цивільного населення

Окремо парламентарі звернулись до міжнародних організацій, особливо ООН і Міжнародного Комітета Червоного Хреста.

Парламент Словаччини засудив масову і насильницьку депортацію РФ українських дітей та цивільного населення
Фото: Дніпропетровська ОВА

Парламент Словаччини висловив крайнє обурення незаконній депортації жінок і дітей, котрих окупанти силоміць вивезли на територію РФ.

Про це повідомила віцеспікерка Олена Кондратюк.

“У резолюції вказується, що їм загрожує поміщення в спецтабори, зміна ідентичності та інші діяння, які становлять склад воєнних злочинів і злочинів проти людства””, - написала Кондратюк.

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Також словацькі депутати закликали РФ негайно припинити депортацію українських дітей і жінок та повернути всіх депортованих в Україну.

Крім того парламент звернувся до генерального прокурора Словаччини з проханням дати оцінку насильницькому переселенню дітей з України на територію Росії. Якщо ж такі дії підпадають під вчинення геноциду, генерального прокурора просять порушити кримінальну справу.

Депутати попросили уряд надати необхідну допомогу Україні в її зусиллях притягнути до кримінальної відповідальності російських воєнних злочинців і тих, хто вчиняє злочини проти людяності. 

Окремо парламентарі звернулись до міжнародних організацій, особливо ООН і Міжнародного Комітета Червоного Хреста. Їх попросили посилити зусилля для повернення в Україну всіх незаконно депортованих до РФ дітей та інших осіб.

Нагадаємо, наразі, за офіційними даними, незаконно депортованими до Російської Федерації вважаються 19 514 українських дітей.

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