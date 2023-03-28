РФ випустила надзвукові протикорабельні ракети по фіктивній цілі в Японському морі

Ракета P-270 Moskit може знищити ціль на відстані до 120 км.

Військово-морські сили Росії випустили надзвукові протикорабельні ракети по фіктивній цілі в Японському морі.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство оборони РФ.

“В акваторії Японського моря ракетні кораблі Тихоокеанського флоту здійснили стрільбу крилатими ракетами Moskit по фіктивній морській цілі противника”, – йдеться у повідомленні.

Ракета P-270 Moskit, для означення якої НАТО використовує назву SS-N-22 Sunburn, є радянською надзвуковою крилатою ракетою середньої дальності. Ракета здатна знищити корабель на відстані до 120 км.

Запуск ракет відбувся через тиждень після того, як два російські стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, здійснили 7-годинний проліт над Японським морем. Москва назвала його “запланованим польотом”. Зазначимо, це сталося 21 березня − у день візиту японського прем’єра Фуміо Касіди до України.