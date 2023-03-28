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РФ випустила надзвукові протикорабельні ракети по фіктивній цілі в Японському морі

Ракета P-270 Moskit може знищити ціль на відстані до 120 км.

РФ випустила надзвукові протикорабельні ракети по фіктивній цілі в Японському морі
Фото: Wikipedia

Військово-морські сили Росії випустили надзвукові протикорабельні ракети по фіктивній цілі в Японському морі.

Про це пише Reuters з посиланням на міністерство оборони РФ.

“В акваторії Японського моря ракетні кораблі Тихоокеанського флоту здійснили стрільбу крилатими ракетами Moskit по фіктивній морській цілі противника”, – йдеться у повідомленні.

Ракета P-270 Moskit, для означення якої НАТО використовує назву SS-N-22 Sunburn, є радянською надзвуковою крилатою ракетою середньої дальності. Ракета здатна знищити корабель на відстані до 120 км.

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Запуск ракет відбувся через тиждень після того, як два російські стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, здійснили 7-годинний проліт над Японським морем. Москва назвала його “запланованим польотом”. Зазначимо, це сталося 21 березня − у день візиту японського прем’єра Фуміо Касіди до України.

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