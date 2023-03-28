У Німеччині через страйк не працювали аеропорти, автобусні та залізничні вокзали

У понеділок у Німеччині не працювали аеропорти, автобусні та залізничні вокзали, що викликало перебої в роботі мільйонів людей під час одного з найбільших страйків у країні за останні десятиліття.

Про це пише Reuters.

24-годинні “попереджувальні” страйки, оголошені профспілкою Verdi та залізничною та транспортною профспілкою EVG, стали останніми за кілька місяців протестів, які вдарили по великих європейських економіках. Як зазначає видання, люди вимагають підвищення зарплат, оскільки вищі ціни на харчові продукти та енергоносії негативно позначилися на рівні їхнього життя.

Розпочалися триденні переговори про заробітну плату, які можуть призвести до нових страйків, якщо не буде знайдено компромісу.

Роботодавці запропонували підвищення заробітної плати на 5% протягом 27 місяців та одноразову виплату у розмірі 2500 євро.

Пропозиції профспілок, які закликають до двозначного підвищення, називають неприйнятними на тлі інфляції, яка у лютому досягла 9,3%. Verdi вимагає підвищення заробітної плати на 10,5%, що призведе до збільшення заробітної плати не менше ніж на 500 євро на місяць, тоді як EVG вимагає підвищення на 12% або щонайменше 650 євро на місяць.

Мітингувальники у світловідбивних куртках трубили в ріжки та свистки, тримали транспаранти та розмахували прапорами під час протестів.

Німеччина, яка до війни в Україні сильно залежала від постачання газу з Росії, особливо сильно постраждала від підвищення цін, а рівень інфляції останніми місяцями перевищив середній показник єврозони.

Фото: EPA

Економісти кажуть, що хронічна нестача робочої сили, яка загострюється, дає профспілкам сильну позицію на переговорах. Страйк є найбільшим у Німеччині, яка має довгу історію колективних переговорів про зарплату, починаючи з 1992 року.

Асоціація аеропортів ADV підрахувала, що 380 000 авіапасажирів постраждали від припинення рейсів, зокрема у двох найбільших аеропортах Німеччини в Мюнхені та Франкфурті.

Verdi веде переговори від імені близько 2,5 мільйонів працівників державного сектора, включно з громадським транспортом і аеропортами. Тоді як EVG представляє близько 230 тисяч співробітників Deutsche Bahn і автобусних компаній.

Нагадаємо, у липні Lufthansa скасувала понад 1000 рейсів у Німеччині через страйк наземного персоналу.