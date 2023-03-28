Палата представників США одноголосно схвалила законопроєкт про позбавлення Китаю статусу “країни, що розвивається”

У понеділок, 27 березня, Палата представників (нижня палата Конгресу США) одноголосно прийняла законопроєкт, згідно з яким державний секретар має працювати над позбавленням Китайської Народної Республіки статусу “країни, що розвивається” в міжнародних організаціях, пише The Hill.

Законодавство зобов’язує Державного секретаря “домагатися” зміни статусу Китайської Народної Республіки з країни, що розвивається, на країну з доходом вище середнього, країну з високим рівнем доходу або розвинену країну у міжнародних організаціях, до складу яких входять як США, так і Китай, і пропонує механізм для цього.

Крім того, Держсекретар має працювати над забезпеченням того, щоб Китайська Народна Республіка не отримувала преференційного ставлення або допомоги в рамках організацій через те, що вона має статус країни, що розвивається.

Автори законопроєкт стверджують, що Китай є другою за величиною економікою у світі, на яку припадає 18,6% світової економіки. Розмір їхньої економіки поступається лише економіці Сполучених Штатів. До Сполучених Штатів ставляться як до розвиненої країни, і КНР також повинна так розглядатися.

Також зазначається, що Китай використовує теперішній статус, щоб обіграти систему та завдати шкоди країнам, які справді потребують допомоги.

Нагадаємо, нещодавно очільниця МВФ закликала Китай змінити баланс економіки в бік споживання. У 2023 році на Китай припадатиме близько однієї третини світового зростання, що дасть довгоочікуваний поштовх світовій економіці, вважає Крісталіна Георгієва.