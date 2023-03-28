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Нетаньягу відклав судову реформу після масових протестів в Ізраїлі

Він заявив, що хоче “уникнути громадянської війни” і знайти компроміс з політичними опонентами.

Нетаньягу відклав судову реформу після масових протестів в Ізраїлі
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу на засіданні кнесету, 27 березня 2023 року
Фото: EPA

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відклав свій спірний план судової реформи, заявивши що хоче “уникнути громадянської війни” і знайти компроміс з політичними опонентами.

Про це пише Associated Press.

У своїй промові в прайм-тайм Нетаньягу, який раніше відкидав заклики відкласти прийняття закону, вибрав більш примирливий тон, ніж у останніх виступах. Він визнав глибокі розбіжності в країні та сказав, що натискає кнопку паузи, аби запобігти розколу в країні.

“Коли є можливість уникнути громадянської війни шляхом діалогу, я, як прем'єр-міністр, беру тайм-аут для діалогу”, − сказав він. 

Він пообіцяв досягти “широкого консенсусу” під час літньої сесії парламенту, яка розпочнеться 30 квітня.

Нетаньягу виступив після того, як десятки тисяч ізраїльтян вийшли на демонстрацію біля парламенту, а найбільша профспілка країни розпочала загальнонаціональний страйк у різкій ескалації масового руху протесту проти його плану.

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Нагадаємо, хвиля протестів в Ізраїлі почалася у неділю після рішення звільнити міністра оборони, який виступив проти судової реформи. Протести охопили декілька міст, зокрема Тель-Авів, Єрусалим і Хайфу. За найскроміншими оцінками, учасниками мітингів стали десятки тисяч осіб. Проти деяких із них правоохоронці застосували силу, оскільки мітингарі блокували рух на шосе. 

В Ізраїлі на знак протесту припинив працювати найбільший порт, а головний аеропорт зупинив вильоти.

Пропонована Нетаньягу судова реформа посилила б політичний контроль на призначенням суддів та зменшила б можливість Верховного суду скасовувати закони, ухвалені парламентом.

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