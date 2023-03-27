Росія допомагає Ірану отримати найновіше програмне забезпечення для цифрового спостереження

Москва, ймовірно, вже поділилася з Іраном більш досконалим програмним забезпеченням, яке дозволить зламувати телефони та системи дисидентів і противників режиму.

Росія допомагає Ірану отримати передові можливості цифрового спостереження, оскільки Тегеран прагне більш тісної співпраці у кіберсфері, повідомляє The Wall Street Journal.

Новий крок у співпраці обох держав з'явився після того, як Іран, за словами американських та іранських офіційних осіб, продав Росії безпілотники для використання в Україні та погодився надати ракети малої дальності Москві і доставив танкові та артилерійські снаряди на поле бою.

Тегеран шукає кібердопомогу, надсилаючи запити на десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів, а також підтримку його ракетної програми великої дальності.

Росія та Іран мають складні кіберможливості і давно співпрацюють один з одним, підписавши два роки тому угоду про кіберспівпрацю. вона, за словами аналітиків, зосереджена в основному на мережах кіберзахисту. Раніше Москва тривалий час опиралася обміну цифровими наступальними можливостями з Іраном, побоюючись, що їх продадуть у даркнеті.

Від початку війни в Україні РФ надала Ірану засоби зв'язку та спостереження, а також пристрої для прослуховування, передові фотографічні пристрої та детектори брехні.

За словами джерел видання, Москва, ймовірно, вже поділилася з Іраном більш досконалим програмним забезпеченням, яке дозволить зламувати телефони та системи дисидентів і противників режиму. Російська влада дійшла висновку, що переваги розвитку військових відносин з Іраном переважують будь-які недоліки.

Іранський уряд використав Інтернет, аби пом'якшити вплив загальнонаціонального протестного руху минулого року, сповільнивши веб-трафік у цільових районах. Так влада планувала зупинити розповсюдження відео та повідомлень серед протестувальників. Тегеран також використовував інструменти цифрового спостереження для відстеження та затримання протестувальників.

Згідно з документами, опублікованими Citizen Lab, дослідницьким центром Університету Торонто, російська компанія Protei Ltd почала постачати програмне забезпечення для інтернет-цензури іранському провайдеру мобільних послуг Ariantel. Citizen Lab заявила, що є докази того, що інструменти Protei є частиною системи мобільного зв'язку, яку розробляють і яка "дозволить державним органам безпосередньо відстежувати, перехоплювати, перенаправляти, погіршувати або блокувати мобільний зв'язок усіх іранців, включаючи тих, хто на даний час кидає виклик режиму".

За словами аналітиків із кібербезпеки, у Росії Protei розробляє апаратне та програмне забезпечення, призначене для допомоги в моніторингу комунікацій через телефонні лінії, електронну пошту та транзакції кредитних карт. Компанія також має контракти із Міноборони Росії.

Російський уряд, Ariantel, Protei та іранська делегація в ООН у Нью-Йорку не відповіли на запити видання про коментарі на цю тему.

Зазначається що Іран тривалий час працював над перетворенням своєї кіберзброї на складнішу програму після того, як протягом багатьох років вважався другорядною державою в цифровій війні після США, Росії, Китаю та Великобританії.

Хакери іранського уряду та групи, пов'язані з режимом, проводять кампанії з дезінформації, здійснюють атаки на ланцюжки постачань і завдають ударів по інфраструктурі в державах-конкурентах, як-от США та Саудівська Аравія. До речі, Ізраїль звинуватив Іран у спробі зламати його систему водопостачання, а минулого місяця заявив, що група, пов'язана з іранською розвідкою, здійснила кібератаку на провідний ізраїльський університет.

Як розповіла аналітик з питань кіберполітики Фонду захисту демократій, вашингтонського аналітичного центру Енні Фікслер, програма кібервійни Ірану бере свій початок у відповіді уряду на протести 2009 року з приводу виборів. Вони, за словами опозиції, були сфальсифіковані для тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада. На той час увага уряду була зосереджена на стеженні, цензурі та придушенні інакодумства.

За словами Фікслер, Росія запропонує досконаліші способи моніторингу комунікацій усередині держави.

"Враховуючи чудові можливості Росії, будь-яка передача знань покращить кіберможливості Ірану", - сказала аналітик.

Коли Росія почала використовувати безпілотники іранського виробництва на полі бою в Україні, дві держави зміцнили союз, який розпочався з громадянської війни в Сирії. Там Іран та РФ допомогли президенту Башару Асаду придушити повстання.

Нагадаємо, Amnesty International оприлюднила звіт, у якому йдеться, що секретні служби та служби безпеки Ірану застосовували до протестувальників, серед яких були діти, жахливі тортури. Зокрема, йдеться про побиття, бичування, удари електричним струмом, зґвалтування та інші сексуальні насильства.

Тим часом Китай, Іран і Росія провели спільні військові навчання в Оманській затоці.