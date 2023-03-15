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Китай, Іран і Росія проведуть спільні військові навчання в Оманській затоці

Навчання армій і флотів трьох країн триватимуть до 19 березня.

Китай, Іран і Росія проведуть спільні військові навчання в Оманській затоці
Фото: змі окупантів

Китай, Іран і Росія сьогодні почнуть спільні військові навчання в Оманській затоці.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву міністерства оборони Китаю, передає "Радіо Свобода".

Навчання армій і флотів трьох країн триватимуть до 19 березня. У лютому видання Der Spiegel із посиланням на свої джерела повідомило, що Китай має намір постачати російській армії дрони-камікадзе свого виробництва. За даними видання, близько сотні безпілотників мають бути відправлені до Росії вже на початку квітня.

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Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон "дуже чітко попередив" Китай про наслідки надання військової підтримки Росії.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг також висловив занепокоєння тим, що Китай може поставити Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.

Нагадаємо, що Франція та Великобританія домовилися, що спільно навчатимуть українських морпіхів.

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