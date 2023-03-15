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Росія тримає у Чорному морі чотири ракетоносії з 28 "Калібрами"

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Росія тримає у Чорному морі чотири ракетоносії з 28 "Калібрами"
Ракета "Калібр" (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 російських кораблів, серед яких чотири ракетоносії із 28 крилатими ракетами "Калібр".

Про це повідомляє командування Військово-морських сил Збройних сил України.

"Станом на 15.03.2023 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 13 ворожих кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет «Калібр» загальний залп до 28 ракет", - йдеться в повідомленні.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель; у Середземному морі - до семи ворожих кораблів, із них три носії "Калібрів", загальний залп до 20 ракет.

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Нагадаємо, до вечора 14 березня росія вивела у Чорне море 17 військових кораблів, серед яких чотири ракетоносії.

Раніше в ОК "Південь" наголосили, що загроза нанесення ворогом ракетного удару по Україні надзвичайно висока.

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