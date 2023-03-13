Загроза нанесення ворогом ракетного удару по Україні надзвичайно висока, – ОК “Південь”

У понеділок станом на 11:30 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведений підводний човен. Загальний залп становить до 20 ракет.

Про це ОК “Південь” повідомляє у Facebook.

“Спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних безпілотників”, – йдеться у повідомленні.

У Чорне море виведено два надводних ракетоносії, на борту яких до 16 ракет типу “Калібр”.

“Загроза нанесення ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги”, – наголосили в ОК “Південь”.

Нагадаємо, вчора керівниця пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що російська армія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири кораблі. Через шторм ракетоносії ворога заведені у пункти базування.