​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
​Швейцарія знищить 60 ЗРК Rapier, які могла б передати Україні
В аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови
В аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у Туреччині
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Наслідки ворожого удару ракетою “Кинджал” по Києву ліквідовували три доби, – КМВА
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Аудиторська перевірка виявила 36 незаконних новобудов на території Лаври, — джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
Силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ, - джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Загроза нанесення ворогом ракетного удару по Україні надзвичайно висока, – ОК “Південь”

Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Загроза нанесення ворогом ракетного удару по Україні надзвичайно висока, – ОК “Південь”
Ракета "Калібр", ілюстративне фото
Фото: bulgarianmilitary.com

У понеділок станом на 11:30 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведений підводний човен. Загальний залп становить до 20 ракет.

Про це ОК “Південь” повідомляє у Facebook.

“Спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних безпілотників”, – йдеться у повідомленні.

 У Чорне море виведено два надводних ракетоносії, на борту яких до 16 ракет типу “Калібр”.

“Загроза нанесення ракетного удару надзвичайно висока. Не нехтуйте заходами безпеки, дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги”, – наголосили в ОК “Південь”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, вчора керівниця пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що російська армія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири кораблі. Через шторм ракетоносії ворога заведені у пункти базування. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також