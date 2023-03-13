Головне за ніч. Понеділок, 13 березня

Сьогодні близько 7:50 ранку російські окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївської області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, троє отримали поранення.

Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що внаслідок ранкового ворожого обстрілу загинули чоловік та жінка 1978 та 1980 року народження, дитину 7 років забрала швидка. Двоє людей отримали поранення.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник, не зважаючи на значні втрати, продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили на зазначених напрямках 102 атаки.

Противник завдав 3 ракетних ударів, зокрема і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Слов’янськ Донецької області. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення по 13 березня російська армія втратила вбитими близько 159 800 військових. За минулу добу втрати ворога становлять близько 710 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Штурмові загони “групи Вагнера” наступають із декількох напрямків, заявив Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

“Вагнерівці” намагаються прорвати оборону українських військ та просунутися до центральних районів міста.

“У ході жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилерії, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто. Оборона фортеці триває!” – цитує Сирського Ukrainian Military Center.

У неділю окупанти вели обстріли на Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках. Внаслідок атак поранення отримали семеро жителів Донеччини.

На Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове і завдали авіаракетних ударів по Ласточкиному та Красногорівці Очеретинської громади. Без жертв. Зранку окупанти тричі обстріляли Авдіївку з артилерії, у тому числі касетними боєприпасами, а також завдали ааіаракетного удару по території АКХЗ.

Більше інформації – в новині.

У деяких районах Києва застосовані стабілізаційні відключення електрики.

У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою «Укренерго» були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.

Учора ввечері журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило переможців 95-ої церемонії однієї з найпрестижніших кінопремій світу “Оскар”.

Цьогоріч переможцем у найпрестижнішій категорії “Найкращий фільм” стала стрічка “Все завжди і водночас”. Творчий колектив фільму забрав одразу сім “Оскарів”.

Найкращим анімаційним повнометражним фільмом було визнано “Піноккіо Ґільєрмо дель Торо”, а найкращою короткометражною анімацією – “Хлопчик, кріт, лисиця і кінь”.

Не здобув перемоги знятий у співпраці між Україною, Данією, Швецією та Фінляндією фільм "Будинок зі скалок", який претендував на отримання “Оскара” в категорії “Найкращий повнометражний документальний фільм”, однак поступився “Навальному”. Документальний фільм про Україну вперше змагався за отримання “Оскара” за майже століття вручення нагород.

Загальний список всіх номінацій та переможців – у нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!