Минулої доби ворог обстрілював з артилерії, танків і мінометів прикордоння Харківщини

У неділю 12 березня ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, з артилерії, танків та мінометів російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янськ, Дворічна, Западне, Стрілеча, Великий Бурлук та інші. Серед цивільного населення постраждалих не було.

В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили ще 107 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та чинять спротив окупантам. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в напрямку Дворічної але під вогнем українських бійців відступив з втратами.

Нагадаємо, у суботу 11 березня під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Харківської області – Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші.