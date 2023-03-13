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Минулої доби ворог обстрілював з артилерії, танків і мінометів прикордоння Харківщини

Постраждалих немає.

Минулої доби ворог обстрілював з артилерії, танків і мінометів прикордоння Харківщини
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

У неділю 12 березня ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, з артилерії, танків та мінометів російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янськ, Дворічна, Западне, Стрілеча, Великий Бурлук та інші. Серед цивільного населення постраждалих не було.

В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили ще 107 вибухонебезпечних предметів.

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На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та чинять спротив окупантам. Минулої доби ворог намагався вести наступальні дії в напрямку Дворічної але під вогнем українських бійців відступив з втратами.

Нагадаємо, у суботу 11 березня під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Харківської області – Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші.

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