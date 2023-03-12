Військові Луганської бригади ТРО збили російський ударний безпілотник Mugin-5.

Про це повідомляє Луганська окрема бригада територіальної оборони.

"Під час несення бойового чергування бійцями Луганської окремої бригади територіальної оборони було збито ворожий ударний БпЛА Mugin-5. Противник не припиняє проводити повітряну розвідку, яка дуже небезпечна в плані збору інформації в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні.

В бригаді також повідомили, що українські інженери протягом останнього року створили вже десятки ефективних ударних та розвідувальних дронів, які вже працюють на полі бою та допомагають знищувати ворога.

"Тактичні безпілотники потрібні українським військовим, щоб визначити розташування ворога та його техніки, а потім передати координати української авіації та артилерії", - наголосили в ТРО.

Нагадаємо, 11 березня на Черкащині збили ракету й безпілотник російських окупантів.