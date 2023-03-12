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Із 6 березня під Бахмутом ЗСУ знищили понад 1100 російських загарбників

До цієї цифри можна додати щонайменше півтори тисячі санітарних ворожих втрат.

Із 6 березня під Бахмутом ЗСУ знищили понад 1100 російських загарбників
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Менше ніж за один тиждень під Бахмутом було знищено понад 1100 російських солдатів.

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога – це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом", - сказав він.

За словами Зеленського, до цієї цифри можна додати щонайменше півтори тисячі санітарних ворожих втрат.

"Це - поранення, несумісні для них продовженням боїв... Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів – понад десять", - додав президент.

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Нагадаємо, оборона Бахмута триває 10 місяців поспіль. Британська розвідка повідомила, що за останні чотири дні сили росіян захопили більшу частину східної половини міста Бахмут. Лінія фронту відтепер проходить у центрі міста, по річці Бахмутка.

Українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, що протікає з півночі на південь завширшки 200-800 м між будівлями.

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