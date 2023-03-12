Із 6 березня під Бахмутом ЗСУ знищили понад 1100 російських загарбників

До цієї цифри можна додати щонайменше півтори тисячі санітарних ворожих втрат.

Менше ніж за один тиждень під Бахмутом було знищено понад 1100 російських солдатів.

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – й лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога – це безповоротні втрати Росії, втрати саме там, під Бахмутом", - сказав він.

За словами Зеленського, до цієї цифри можна додати щонайменше півтори тисячі санітарних ворожих втрат.

"Це - поранення, несумісні для них продовженням боїв... Плюс знищено десятки одиниць ворожої техніки. Плюс спалені російські склади боєприпасів – понад десять", - додав президент.

Нагадаємо, оборона Бахмута триває 10 місяців поспіль. Британська розвідка повідомила, що за останні чотири дні сили росіян захопили більшу частину східної половини міста Бахмут. Лінія фронту відтепер проходить у центрі міста, по річці Бахмутка.

Українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, що протікає з півночі на південь завширшки 200-800 м між будівлями.