СБУ остаточно підтвердила особу Героя, розстріляного росіянами після слів "Слава Україні!"

Наразі спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей злочин.

Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що остаточно підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів.

Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський.

Фото: СБУ

Наразі спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей злочин.

"Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання", - пообіцяв голова СБУ Василь Малюк.

Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області.

Як вдалося встановити, Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Фото: СБУ

Нагадаємо, 6 березня в соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового. Спочатку чоловік у формі ЗСУ дивиться в бік, де розташована камера, а голос за кадром каже: "Знімай його", маючи на увазі шеврон військового. На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього його розстрілюють.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав це відео міжнародним партнерам нашої держави та колегам-омбудсманам.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що винні у вбивстві беззбройного українського військовополоненого мають постати перед правосуддям. Він звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом негайно розпочати розслідування МКС цього жахливого військового злочину.

Президент Володимир Зеленський також пообіцяв знайти вбивць Героя.