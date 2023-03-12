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У Бахмуті прикордонники відбили атаку на опорний пункт

Окупантів зупинили гранатометами.

У Бахмуті прикордонники відбили атаку на опорний пункт
Фото: ЕРА/UPG

Українські прикордонники у неділю, 12 березня, відбили ворожі атаки та знешкодили кілька груп окупантів на Донеччині.

Про це інформує ДПСУ в Telegram.

У районі Бахмута російська піхота за підтримки артилерії штурмувала опорний пункт прикордонників. Українські військові зупинили загарбників стрілецькою зброєю та гранатометами.

В інших районах Донеччини прикордонники відбили атаки на два опорних пункти. Підготовку стрілецьких підрозділів противника виявила аеророзвідка. Тож прикордонники-мінометники розбили штурмовиків під час їхнього висування у наступ. В результаті бойових дій було вбито 9 окупантів, ще 12 – поранено.

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Нагадаємо, що 10 березня в районі Бахмута Росія втратила загиблими та пораненими 535 своїх військових. 

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