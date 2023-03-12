У Бахмуті прикордонники відбили атаку на опорний пункт

Українські прикордонники у неділю, 12 березня, відбили ворожі атаки та знешкодили кілька груп окупантів на Донеччині.

Про це інформує ДПСУ в Telegram.

У районі Бахмута російська піхота за підтримки артилерії штурмувала опорний пункт прикордонників. Українські військові зупинили загарбників стрілецькою зброєю та гранатометами.

В інших районах Донеччини прикордонники відбили атаки на два опорних пункти. Підготовку стрілецьких підрозділів противника виявила аеророзвідка. Тож прикордонники-мінометники розбили штурмовиків під час їхнього висування у наступ. В результаті бойових дій було вбито 9 окупантів, ще 12 – поранено.

Нагадаємо, що 10 березня в районі Бахмута Росія втратила загиблими та пораненими 535 своїх військових.