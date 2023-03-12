Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя поспілкувався з військовими 1-ї президентської бригади оперативного призначення «Буревій».

Про це йдеться у першому випуску шоу "Гвардія наступу", який вийшов у YouTube.

Головними героями випуску стали наші військові:

Командир бригади "Буревій" Микола Мішакін.

Командир батальйону оперативного призначення Костянтин Вахрамєєв.

Солдат бригади «Буревій» Андрій Самарський.

"Військовослужбовці бригади будуть працювати в екстремальних умовах, під великими навантаженнями та в постійній готовності вести бій. Вправи з вагою власного тіла, зі стрілецькою зброєю та спорядженням, подолання смуги перешкод – усе це спрямоване на розвиток витривалості та сили гвардійців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в «Гвардії наступу». Практично всі підрозділи штурмових бригад МВС вже сформовані.

Штурмові бригади «Гвардії наступу», які готуються у складі Національної гвардії, проходитимуть підготовку і злагодження протягом двох-чотирьох місяців.