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Вийшов перший випуск шоу про "Гвардію наступу"

Головними героями випуску стали троє українських військових.

Вийшов перший випуск шоу про "Гвардію наступу"
Фото: Скрін з відео

Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя поспілкувався з військовими 1-ї президентської бригади оперативного призначення «Буревій». 

Про це йдеться у першому випуску шоу "Гвардія наступу", який вийшов у YouTube.  

Головними героями випуску стали наші військові:

  • Командир бригади "Буревій" Микола Мішакін. 
  • Командир батальйону оперативного призначення Костянтин Вахрамєєв. 
  • Солдат бригади «Буревій» Андрій Самарський. 

"Військовослужбовці бригади будуть працювати в екстремальних умовах, під великими навантаженнями та в постійній готовності вести бій. Вправи з вагою власного тіла, зі стрілецькою зброєю та спорядженням, подолання смуги перешкод – усе це спрямоване на розвиток витривалості та сили гвардійців", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 28 тисяч добровольців подали заявки для участі в «Гвардії наступу». Практично всі підрозділи штурмових бригад МВС вже сформовані.

Штурмові бригади «Гвардії наступу», які готуються у складі Національної гвардії, проходитимуть підготовку і злагодження протягом двох-чотирьох місяців.

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