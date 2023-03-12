У київському метро стався збій: є проблеми з оплатою проїзду

Зранку у неділю 12 березня у київському метрополітені зранку стався збій – є труднощі з оплатою проїзду.
Про це КМДА повідомляє у Telegram.
На станціях метро тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, які були нещодавно поповнені.
Однак сплатити проїзд у метро можна:
- транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше;
- разовим паперовим qr-квитком;
- qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, зранку 1 березня на станціях київського метрополітену не працювали автомати самообслуговування.