У київському метро стався збій: є проблеми з оплатою проїзду

Тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, що були нещодавно поповнені.

Зранку у неділю 12 березня у київському метрополітені зранку стався збій – є труднощі з оплатою проїзду.

Про це КМДА повідомляє у Telegram.

На станціях метро тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, які були нещодавно поповнені.

Однак сплатити проїзд у метро можна:

транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше;

разовим паперовим qr-квитком;

qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";

безконтактною банківською карткою;

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, зранку 1 березня на станціях київського метрополітену не працювали автомати самообслуговування.