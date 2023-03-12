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У київському метро стався збій: є проблеми з оплатою проїзду

Тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, що були нещодавно поповнені.

У київському метро стався збій: є проблеми з оплатою проїзду
Фото: kyivcity.gov.ua

Зранку у неділю 12 березня у київському метрополітені зранку стався збій – є труднощі з оплатою проїзду.

Про це КМДА повідомляє у Telegram.

На станціях метро тимчасово немає можливості оплатити проїзд транспортними картками, які були нещодавно поповнені.

Однак сплатити проїзд у метро можна:

  • транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше;
  • разовим паперовим qr-квитком;
  • qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

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Нагадаємо, зранку 1 березня на станціях київського метрополітену не працювали автомати самообслуговування.

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