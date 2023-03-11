Сьогодні КМВА планує повністю відновити теплопостачання у Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що нині у Києві планують повністю відновити теплопостачання.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

За словами Попка, аварійно-відновлювальні роботи в системі теплопостачання тривають.

"Зараз без тепла 5% споживачів міста. Головною проблемою є велика кількість пошкоджених пожежею електрокабелів. Саме їх відновлення дає можливість підключати насоси системи централізованого теплопостачання. Роботи продовжуються", - сказав очільник КМВА.

Водопостачання у Києві працює в штатному режимі.

Нагадаємо, 11 березня у столиці скасували стабілізаційні відключення. О 16:45 відновили електропостачання всіх жителів.

Зранку влада міста повідомляла про 8% киян, які залишалися без тепла.