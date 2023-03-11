Естонія готова допомогти з укомплектуванням і навчанням бригад "Гвардії наступу"

1 квітня поліцейські та прикордонні бригади будуть укомплектовані на 100%.

Естонія готова надавати допомогу в укомплектуванні, а також навчанні бригад "Гвардії наступу".

Про це повідомив посол Естонії в Україні Каймо Кууск під час зустрічі з главою МВСУ Ігорем Клименком, передає пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Міністерство внутрішніх справ готує вісім бойових бригад у складі Національних гварді та поліції, а також Державної прикордонної служби. Уже 1 квітня поліцейські та прикордонні бригади будуть укомплектовані на 100%.

Естонська сторона висловила готовність допомогти цим бригадам.

Нагадаємо, у лютому МВС заявило, що формує штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці. Ці підрозділи націлені саме на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.

Днями Ігор Клименко повідомив, що до "Гвардії наступу" українці подали 23 тисячі заяв.