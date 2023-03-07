Наразі до "Гвардії наступу" подано 23 тисячі заяв

Ударну частину підрозділів "Гвардії наступу" формують люди із системи МВС. Вони мають бойовий досвід і вміють діяти у складі воєнних підрозділів.

Про це розповів очільник МВС Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.

Він наголосив, що були побоювання, що охочих вступити до лав "Гвардії наступу" буде критично мало. Але наразі вже 23 тисячі заяв. При цьому міністр внутрішніх справ додав, що іноземців Гвардія наразі не приймає.

Командири підрозділів "Гвардії наступу" – це відкриті, публічні особи. А списки рядових бійців не будуть оприлюднювати.

"Увесь особовий склад, насамперед – розвідка, штурмові підрозділи – це люди, які на час війни будуть надзвичайно закриті від надання інформації широкому загалу", - сказав Клименко.

Мінімальна зарплата у місці постійної дислокації перебуває на рівні від 25 тисяч гривень. Далі вона буде залежати від місця перебування бійця.

Нагадаємо, що МВС формує штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці. Ці підрозділи націлені на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.

Створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликано в першу чергу сформувати резерви та забезпечити можливість ротації військових.