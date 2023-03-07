Богдан Масляк був у мирному житті підприємцем — мав ресторан та будівельний бізнес. З початком війни став волонтерити, а згодом записався до лав резервістів Морської Піхоти.

Проєкт «Український Свідок» опублікував інтерв’ю з Богданом Масляком. Він боєць 503 батальйону Морської Піхоти ЗСУ. Чоловік мав ресторанний та будівельний бізнеси, з розгортанням бойових дій на Донбасі у 2014 році - почав волонтерити. Тоді він витратив чималу суму власних коштів на тепловізори, форми тощо — завозив усе це з-за кордону.

Богдан — учасник Революції Гідності та засновник фонду «Допоможи фронту». Зараз він боронить Авдіївку у складі 503 Окремого батальйону Морської Піхоти.

За спеціальністю Богдан — кулеметник. Також управляє БПЛА та відповідає за забезпечення, поєднуючи таким чином ролі волонтера та військового.

У своєму інтерв’ю військовий наголошує на тому, що ворога не можна недооцінювати.

«Я їх (росіян, - ред.) зневажаю фактично, я їх ненавиджу. Але ти дивишся на ворога і розумієш, що він все правильно робить. В нього треба брати краще, що він вміє, — каже Богдан. - Мені не подобається, коли з росіян всі сміються. Це розслабляє, а ми, між іншим, закінчуємось. В нас немає 110 мільйонів людей, ми цінуємо кожного воїна. А досвідчених вояк у перші дні війни ми втратили овердофіга, вони своїми грудьми стримали російську навалу».

Чоловік розповів про тактику просування російських військ, яку не раз бачив на власні очі.

«Під’їхала БМП, викинула 18 чоловік — проти наших трьох. Їм все одно скільки це буде — 10, 15 людей, 1000. Це тактика Другої Світової, з того часу вона не змінилася. Хіба що кількість тих, хто нападає, менша, вони зараз просуваються малими групами».

З точки зору військового Богдан висловив свою думку щодо хейту на адресу тих, хто не воює.

«Хейтити людину за те, що вона не на війні, неправильно. Нам потрібні економіка та підтримка, без цього нас тут, на фронті, не буде. Диванні воїни з Фейсбуку все знають, але чомусь воювати йдуть не всі, — каже чоловік. - Втома відчувається, як моральна, так і фізична. Відпочинок потрібний, але наш підрозділ ще не мав ротації. У нас є дике бажання швидше повернутись додому, а ти зможеш це зробити тільки тоді, коли повбиваєш москалів. Хороший росіянин? Це той, хто вб’є того, хто зараз воює з нами».

Нагадаємо, сьогодні у Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна. За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького - Тимофій Шадура.