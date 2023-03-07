Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На цьому тижні Польща надасть Україні ще 10 танків Leopard 2, – Блащак

Перші чотири бойові машини Україна вже отримала 24 лютого.

На цьому тижні Польща надасть Україні ще 10 танків Leopard 2, – Блащак
Українські і польські солдати на танках Leopard 2 під час військових навчань
Фото: Bloomberg

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна надасть Україні ще 10 танків Leopard 2.

Про це пише Bloomberg.

"Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці", – сказав Блащак.

Міністр оборони також додав, що Польща готова створити центр для обслуговування бойових танків Leopard, які відправляються в Україну.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Раніше повідомлялося про те, що Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2 та 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy. Передача відбудеться після завершення навчання українських танкових екіпажів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також