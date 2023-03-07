На цьому тижні Польща надасть Україні ще 10 танків Leopard 2, – Блащак

Перші чотири бойові машини Україна вже отримала 24 лютого.

Українські і польські солдати на танках Leopard 2 під час військових навчань

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що його країна надасть Україні ще 10 танків Leopard 2.

Про це пише Bloomberg.

"Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці", – сказав Блащак.

Міністр оборони також додав, що Польща готова створити центр для обслуговування бойових танків Leopard, які відправляються в Україну.

Раніше повідомлялося про те, що Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2 та 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy. Передача відбудеться після завершення навчання українських танкових екіпажів.