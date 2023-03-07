Міноборони чекає офіційного підтвердження особи Героя, якого розстріляли росіяни після слів "Слава Україні"

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає дочекатися, коли бригада чи її представник офіційно підтвердить особу загиблого, якого російські окупанти розстріляли після слів "Слава Україні".

Про це Маляр написала у Telegram.

"До загиблих та їх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність – несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада (командир) офіційно підтвердить особу загиблого", – зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, 6 березня в соцмережах поширили відео, на якому російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового. Спочатку чоловік у формі ЗСУ дивиться в бік, де розташована камера, а голос за кадром каже: "Знімай його". На це полонений відповідає: "Слава Україні". Після цього його розстрілюють.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав це відео міжнародним партнерам нашої держави та колегам-омбудсманам.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що винні у вбивстві беззбройного українського військовополоненого мають постати перед правосуддям. Він звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана із закликом негайно розпочати розслідування МКС цього жахливого військового злочину.

Президент Володимир Зеленський також пообіцяв знайти вбивць Героя.

“Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: “Слава Україні!”. Хочу, щоб ми всі разом, у єдності відповіли на його слова: “Герою слава! Героям слава! Україні слава!” – сказав він у вечірньому зверненні.