Окупанти за добу вбили одного та поранили семеро цивільних на Донеччині.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росія вбиває цивільних! За 6 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Максимільянівці. Ще 7 людей в області дістали поранення”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, сьогодні Міноборони Великої Британії повідомило, що Україна, схоже, стабілізувала свій периметр оборони Бахмута. При цьому публічні розбіжності між ПВК “Вагнер” та Міноборони Росії щодо розподілу боєприпасів підкреслюють труднощі у просуванні з їх поточною тактикою.