Росія повертається до тактики точкових ударів, з якої вона починала, – Гуменюк

Окупанти використовують "шахеди", бо вони дешевші за ракети, а ракет після масованих ударів по Україні залишилось небагато.

Росія змінила тактику завдання ударів по території України – тепер вона атакує з півночі і водночас тримає на півдні ракетоносії та піднімає в повітря авіацію.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Росія змінила напрямок запуску "шахедів". Вони вже переконалися, що проліт через південні регіони знижує результативність тому, що сили протиповітряної оборони встигають знищити повітряні об’єкти до того, як вони дістануться цілі. Тому вони змінили тактику – і тепер атакують з півночі і водночас тримають на півдні ракетоносії та піднімають в повітря стратегічну або тактичну авіацію", – зазначила Гуменюк.

Вона пояснила, що це спрямовано на розосередження сил нашої протиповітряної оборони. Росія продовжує використовувати "шахеди" через співвідношення собівартості – вони дешевші за ракети, а ракет після масованих ударів у ворога залишилось небагато.

Гуменюк зауважила, що точкові удари – це та сама тактика, до якої повертається Російська Федерація, та з якої вона і розпочинала.

Нагадаємо, за минулу добу Росіся завдала 50 авіаційних та п'ять ракетних ударів по Україні. Під час авіаударів, ворог використав 11 БпЛА типу "Шахед-136", 9 з яких – збито. Також окупанти здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах. Загроза завдання ракетних ударів залишається високоймовірною по всій території України.