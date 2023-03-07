​За минулу добу ЗСУ знищили 1060 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в України близько 154 830 військових.

За минулу добу Збройні сили Україн знищили ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в України близько 154 830 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 154830 (+1060) осіб ліквідовано;

танків - 3432 (+9);

бойових броньованих машин - 6714 (+11);

артилерійських систем - 2456 (+23);

РСЗВ - 488 (+0);

засоби ППО - 253 (+3);

літаків - 303 (+1);

гелікоптерів - 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2095 (+9);

крилаті ракети - 873 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн -5323 (+16);

спеціальна техніка - 236 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними розвідки НАТО, втрати Росії перевищують втрати українських захисників під час битви за Бахмут, щонайменше, вп’ятеро.