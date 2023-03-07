​За минулу добу ЗСУ знищили 1060 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили Україн знищили ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в України близько 154 830 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 154830 (+1060) осіб ліквідовано;
- танків - 3432 (+9);
- бойових броньованих машин - 6714 (+11);
- артилерійських систем - 2456 (+23);
- РСЗВ - 488 (+0);
- засоби ППО - 253 (+3);
- літаків - 303 (+1);
- гелікоптерів - 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2095 (+9);
- крилаті ракети - 873 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн -5323 (+16);
- спеціальна техніка - 236 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за даними розвідки НАТО, втрати Росії перевищують втрати українських захисників під час битви за Бахмут, щонайменше, вп’ятеро.