Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Строкову службу можуть заміняти курсами військової підготовки, – Резніков
Строкову службу можуть заміняти курсами військової підготовки, – Резніков
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Залужний та Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті
Залужний та Сирський висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
ГоловнаСуспільствоВійна

​За минулу добу ЗСУ знищили 1060 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в України близько 154 830 військових.

За минулу добу Збройні сили Україн знищили ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в України близько 154 830 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 154830 (+1060) осіб ліквідовано;
  • танків - 3432 (+9);
  • бойових броньованих машин - 6714 (+11);
  • артилерійських систем - 2456 (+23);
  • РСЗВ - 488 (+0);
  • засоби ППО - 253 (+3);
  • літаків - 303 (+1);
  • гелікоптерів - 289 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2095 (+9);
  • крилаті ракети - 873 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн -5323 (+16);
  • спеціальна техніка - 236 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними розвідки НАТО, втрати Росії перевищують втрати українських захисників під час битви за Бахмут, щонайменше, вп’ятеро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також