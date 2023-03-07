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У Китаї можливе постачання зброї РФ прирівняли з військовою підтримкою США Тайваню

“Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, у той час як продовжують продавати зброю Тайваню?”, заявив міністр закордонних справ країни Цінь Ган.

У Китаї можливе постачання зброї РФ прирівняли з військовою підтримкою США Тайваню
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Китаю прирівняв будь-яку можливу майбутню військову підтримку Пекіном війни Росії в Україні із продажем зброї США острову Тайвань.

Про це пише CNN.

“Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, у той час як продовжують продавати зброю Тайваню?”, – запитав міністр закордонних справ Цінь Ган під час прес-конференції. 

Цінь назвав “абсурдним” втручання “високопоставлених офіційних осіб США” у питання Тайваню, яке, за його словами, є “справою китайського народу”.

“Жодна інша країна не має права втручатися в це”, – сказав він.

Правляча Комуністична партія Китаю вважає демократичний Тайвань частиною своєї території, хоча ніколи не контролювала його, а китайський лідер Сі Цзіньпін неодноразово відмовлявся відкинути застосування сили при “возз'єднанні” його з материковим Китаєм.

Щодо російсько-українського конфлікту, Цінь заявив, що “Китай не створював кризу, вона не є стороною кризи і не постачала зброю жодній із сторін”.

“Китай завжди має власну думку і приймає рішення щодо цієї позиції незалежно, виходячи з суті питання. Між війною та миром ми обрали мир; між санкціями та діалогом ми вибрали діалог; між роздуванням полум'я та зниженням температури ми вибрали останнє”, – сказав він.

CNN зазначає, що спроби Пекіна уявити себе миротворцем у війні в Україні були серйозно підірвані його відмовою визнати характер конфлікту – досі він уникав називати його “вторгненням” – і його дипломатичною та економічною підтримкою Москви.

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Нагадаємо, Білий дім вважає, що Китай все ще може піти на ескалацію, надавши летальну військову допомогу Росії.

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