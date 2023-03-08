В ISW вважають, що росіяни не зможуть результативно використати гіпотетичне захоплення Бахмута

Російські сили не зможуть використати можливе тактичне захоплення Бахмута для отримання оперативних результатів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 7 березня (ISW).

Армія РФ, ймовірно, швидко досягне кульмінації після захоплення міста.

В Інституті підкреслили, що президент України Володимир Зеленський 7 березня заявив, що гіпотетичне захоплення Росією Бахмута забезпечить російським військам “відкриту дорогу” до Краматорська, Слов’янська та інших критичних населених пунктів Донецької області.

Раніше ISW оцінював, що після захоплення Бахмута російським військам доведеться вибирати між двома розбіжними напрямками просування.

Російські війська можуть спробувати просуватися на захід вздовж траси Т0504 у напрямку Костятинівки (приблизно 20 км від Бахмута) або можуть просуватися на північний захід вздовж траси E40 у напрямку Слов’янська-Краматорська на північному заході Донецької області (приблизно 40 км на північний захід від Бахмута).

“Ці два потенційні напрямки просування не підтримують один одного, і деградованим російським силам, ймовірно, доведеться віддати перевагу лише одному, щоб мати хоч якісь шанси на успіх, хоча російське командування неодноразово надто розпорошувало свої сили по кількох напрямках наступу протягом усього вторгнення”, – йдеться у звіті.

Українські сили також сильно зміцнили обидва ці маршрути, які забезпечують численні наземні комунікаційні лінії (GLOC), що йдуть глибоко в український тил, і будь-яка спроба Росії просунутися цими дорогами, ймовірно, обійдеться їм дуже дорого.

Крім того, російським силам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для наступу за Бахмут, а тактичні “штурмові загони”, які використовувалися під час штурмів Бахмута, ймовірно, не здатні вести маневрену війну. Нещодавні російські наступи в міських районах Бахмута демонструють, що російські війська можуть досягти обмежених тактичних успіхів за допомогою лобових атак під командуванням піхоти.

Окрім того, російським силам може бракувати механізованих сил, необхідних для використання доріг (які, мабуть, сильно укріплені) на захід від Бахмута, додали в ISW.

Нагадаємо, речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що наші війська у Бахмуті знекровлюють бойовий потенціал ворога. Противник, зазнаючи величезних втрат, змушений задіяти свої резерви.