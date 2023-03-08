США перевіряють, чи можна встановити на українські МіГи західні ракети “повітря-повітря”, – Politico

Мова йде про передові ракети середньої дальності AIM-120, призначені для стрільби із західних винищувачів, таких як американські F-16.

Збройні сили США вивчають можливість інтеграції передових західних ракет класу “повітря-повітря” в українські винищувачі радянської епохи.

Про це пише Politico.

За даними двох міністерств оборони, офіційні особи вивчають, чи можуть передові ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності AIM-120, призначені для стрільби із західних винищувачів, таких як F-16 виробництва США, встановлюватися на українські МіГи.

“Якщо спроба буде успішною, США вперше нададуть українській авіації можливість запускати ракети класу "повітря-повітря", деякі з яких вже перебувають на їхньому озброєнні”, – зазначає видання.

США вже надали Києву ракети “повітря-земля”, такі як високошвидкісна протирадіаційна ракета AGM-88B, яку можна прикріпити до МіГів і використовувати проти наземних цілей, зокрема радарів та систем ППО. Пентагон також надіслав Joint Direct Attack Munition (боєприпас для прямої атаки), який перетворює боєприпаси повітряного базування на розумні бомби.

“Однак інтеграція AIM-120 з МіГами стане першим випадком, коли США нададуть можливість запускати ракети класу "повітря-повітря" з літаків. Україна вже має низку ракет, наданих європейськими країнами, зокрема Великобританією та Бельгією, які запускаються із західних систем ППО, таких як Національна вдосконалена зенітно-ракетна система”, – пише Politico.

Але процес інтеграції пов'язаний із труднощами, сказав один із чиновників Міністерства оборони США. Ракета має бути не тільки фізично встановлена на літаку, але й “розмовляти” з радаром літака. Щоб зробити постріл, радар літака спочатку вказує ракеті ціль і направляє ракету доти, поки вона не опиниться досить близько, щоб знайти ціль самостійно.

Нагадаємо, у бюджеті Пентагону передбачать додаткове фінансування на озброєння, зокрема винищувачі F-35. Конкретні цифри запропонує у четвер президент США Джо Байден. Попередньо це буде один із найбільших оборонних бюджетів у мирний час.