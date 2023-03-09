Сьогодні в Україні до +12, місцями дощитиме

У четвер, 9 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, у західних областях помірний дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Уночі – з мокрим снігом, вночі місцями в центральних та східних областях, вдень у північних областях невеликий дощ; на решті території без істотних опадів.

У Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах місцями пориви 20-25 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, в північній частині та більшості центральних областей від 2° тепла до 3° морозу; вдень 7-12° тепла (на Волині та Рівненщині 4-9°), у центральних, південних областях та в Криму 13-18°.

Нагадаємо, минула зима в Києві була тепліша за норму і увійшла у вісімку найтепліших зим у столиці з 1881 року.