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8 березня в Україні дощитиме

Температура до +11.

8 березня в Україні дощитиме
Фото: depo.ua

У середу, 8 березня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім південної частини, невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), у Карпатах помірні опади.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у південній частині 2-7° тепла; вдень в західних, північних та північно-східних областях 6-11° тепла, на решті території 10-15°, в Карпатах 0-5° тепла.

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Нагадаємо, минула зима в Києві була тепліша за норму і увійшла у вісімку найтепліших зим у столиці з 1881 року.

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