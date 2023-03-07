Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Депутати пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Примусова евакуація: чому не можуть вивезти дітей з Донеччини і хто за це має відповідати
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині чоловік отримав поранення від вибуху міни

Внаслідок вибуху 54-річний чоловік потрапив у лікарню.

На Херсонщині чоловік отримав поранення від вибуху міни
Фото: Центр нацспротиву

Черговий мешканець Херсонської області отримав поранення від вибуху російської міни.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.  

Зазначається, що 54-річний житель с.Потьомкине потрапив у лікарню з мінно-вибуховою травмою стопи

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Слідчо-оперативна група встановила, що чоловік їхав на велосипеді біля села та наїхав на міну. 

Поліція звернулась до громадян з проханням пам'ятати про власну безпеку та не відвідувати ліси, поля, узбережжя річок. Також громадян просять не їздити ґрунтовими дорогами, оскільки вони можуть бути заміновані російськими військовими.

Також не слід піднімати з землі невідомі предмети, не можна підходити до нездетонованих снарядів, які можуть будь-якої миті вибухнути.

Нагадаємо, у с. Зелений Гай на Херсонщині на вибухівці, залишеній російськими окупантами, підірвався трактор.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також