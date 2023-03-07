На Херсонщині чоловік отримав поранення від вибуху міни

Черговий мешканець Херсонської області отримав поранення від вибуху російської міни.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Зазначається, що 54-річний житель с.Потьомкине потрапив у лікарню з мінно-вибуховою травмою стопи.

Слідчо-оперативна група встановила, що чоловік їхав на велосипеді біля села та наїхав на міну.

Поліція звернулась до громадян з проханням пам'ятати про власну безпеку та не відвідувати ліси, поля, узбережжя річок. Також громадян просять не їздити ґрунтовими дорогами, оскільки вони можуть бути заміновані російськими військовими.

Також не слід піднімати з землі невідомі предмети, не можна підходити до нездетонованих снарядів, які можуть будь-якої миті вибухнути.

Нагадаємо, у с. Зелений Гай на Херсонщині на вибухівці, залишеній російськими окупантами, підірвався трактор.