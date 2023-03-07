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​Померла поранена ворожим обстрілом речниця ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка

Вона отримала важке поранення у квітні.

Сьогодні попри важку боротьбу пішла з життя речниця головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка.

“Ще 10-го квітня 2022 року разом із колегами Євгенія потрапила під обстріл на місці ліквідації наслідків ворожого удару. Її поранення було найважчим. До цього часу вона виборювала життя. Немає тих слів у цьому світі, щоб висловити сум та жахливий біль від страшної втрати”, – повідомляє у Facebook ДСНС України.

Фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області висловлюють найщиріші співчуття всім рідним та близьким Євгенії з приводу тяжкої втрати.

Нагадаємо, 3 березня під Бахмутом під час евакуації поранених військових загинула волонтерка, військовослужбовиця, бойова медикиня 93-ї бригади “Холодний Яр” Яна (“Яра”) Рихліцька.

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