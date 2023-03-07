Коболєв заявив про отримання нового клопотання щодо взяття його під варту

НАБУ просить арештувати його або внести вищу від попередньої заставу та носити електронний браслет.

Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що отримав нове клопотання про зміну запобіжного заходу з застави в 229 млн гривень на тримання під вартою.

У фейсбук він написав, що Національне антикорупційне бюро просить ВАКС помістити його під варту з альтернативою застави в 365 млн гривень.

"Крім того, у разі сплати застави, на мене має бути покладено ряд обов’язків, як то не відлучатися з місця проживання, здати на зберігання паспорти (в т.ч. і національний паспорт громадянина України), а також носити браслет. Буде новий суд", – написав він.

Коболєв додав, що його закордонні рахунки заблоковані до зʼясування обставин кримінального провадження. Це, за його словами, відбулося автоматично після оголошення підозри в справі щодо корупції – за підозрою в неправомірному отриманні премії за перемогу над Газпромом у Стокгольмському арбітражі.

"Звісно, я маю рахунки в Україні, які до речі, були арештовані наприкінці грудня 2022го року з досі незрозумілих мені підстав. Про що чудово знає і САП, і НАБУ, бо я передавав підтвердження цих фактів в процесі розгляду їхнього клопотання щодо взяття мене під варту у ВАКС", – додав він.

Нагадаємо, 8 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" виплатити НАК "Нафтогаз України" додаткові $2,56 млрд компенсації за недопостачання узгоджених обсягів газу для транзиту.

2018 року Андрій Коболєв отримав премію в $7,9 млн (і перевів їх мамі в Америку), а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – $ 6 млн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" за транзитним контрактом.

Загальний обсяг премій менеджменту "Нафтогазу" в кількості 41 людина затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США) у 46,3 млн доларів.

Державна аудиторська служба стверджувала, що Коболєву сплатили 228 млн грн премії у порушення постанови уряду. Однак "Нафтогаз" звернувся до суду з проханням визнати протиправним і скасувати цю вимогу.

Коболєва раптово звільнили з посади очільника "Нафтогазу" в 2021 році. Натомість призначили Юрія Вітренка. Вітренка звільнили минулого року, а замість нього НАК очолив Олексій Чернишов, який був міністром регіонального розвитку.

Уже в січні 2023 Андрію Коболєву оголосили підозру в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. За даними слідства, очільник компанії в травні 2018 року нібито всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення.

ВАКС як суд першої інстанції відмовив прокурорам САП у взятті Коболєва під варту, але Апеляційна палата постановила, що він має внести заставу в понад 229 млн гривень. Сьогодні в САП повідомили, що інформації про вчасне внесення ним застави в органах досудового слідства немає.