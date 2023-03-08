“Чи чекаємо ми ядерної надзвичайної ситуації, перш ніж реагувати?” - Гроссі про посилення воєнних дій біля ЗАЕС

У МАГАТЕ кажуть, що на ЗАЕС серед окупантів ведеться відкрита дискусія щодо наступу та контрнаступу поблизу об'єкта.

У МАГАТЕ заявили про активізацію бойових дій поблизу Запорізької АЕС.

Про це повідомляє компанія “Енергоатом”.

У компанії зауважили, що ситуація з безпекою навколо окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції загострилася. Зокрема, поблизу АЕС посилилися бойові дії, а на ній самій побільшало російських військових.

“Протягом останніх кількох тижнів на ЗАЕС зростає кількість військових формувань. Наша команда на станції повідомила про посилення військових дій біля підприємства. Ведеться відкрита дискусія щодо наступу та контрнаступу поблизу об'єкта. Моє просте запитання: чи чекаємо ми ядерної надзвичайної ситуації, перш ніж реагувати?” - заявив нещодавно генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на раді керуючих Агентства.

За словами Гроссі, ситуація, що склалася на Запорізькій АЕС, підкреслює нагальну необхідність створення демілітаризованої зони навколо станції. Також він повідомив, що активізував консультації з цього приводу і з Україною, і з Росією.

Нагадаємо, нещодавно в “Енергоатомі” заявили, що росіяни планують вивезти частину обладнання із ЗАЕС. Вони прораховують ймовірні сценарії відходу, заявили в компанії.