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Україні щомісяця потрібно 90-100 тисяч боєприпасів до сучасної артилерії, – Резніков

Він наголосив, що Україна буде готова до контрнаступу, коли отримає більше необхідної допомоги, зокрема танків. 

Україні щомісяця потрібно 90-100 тисяч боєприпасів до сучасної артилерії, – Резніков
Фото: скриншот

Міністр оборони України Олексій Резніков прибув до Швеції для участі в неформальній зустрічі з колегами з ЄС. 

У межах заходу обговорюватимуть постачання зброї. Про це Резніков повідомив у Twitter.

“Зустріч міністрів оборони ЄС почалася у Швеції. Радий бути тут. Ми говоритимемо про зброю, швидкість рішень і солідарність”, – сказав він.

Міністр подякував шведському міністру оборону Полу Джонсону і топдипломату Євросоюзу Жозепу Боррелю за організацію. 

“Підтримка потужна. Наші партнери з нами до перемоги”, – додав Резніков. 

Під час спілкування з журналістами Резніков повідомив, що пріоритетом для України зараз є посилення протиповітряної оборони і боєприпаси. 

Міністр подякував Естонії за заклик надати мільйон боєприпасів для артилерійських систем. Він наголосив, що Україна буде готова до контрнаступу, коли отримає більше необхідної допомоги, зокрема танків. 

"Нам потрібно більше. Нормально було б мати 90-100 тисяч на місяць, щоб бути готовим відбивати атаки ворога та йти в контрнаступ. Нам потрібні 155 (калібр. – Ред.) та 105", – сказав він. 

Нагадаємо, Євросоюз шукає треті країни, які погодилися б на спільну закупівлю боєприпасів для України. Це частина плану ЄС, спрямованого на те, щоб допомогти забезпечити більшу кількість недорогих боєприпасів для України, а також збільшити можливості Європи з виробництва та поповнення своїх запасів, що виснажуються. Наразі тривають переговори з Норвегією. Проявила зацікавленість і Канада, повідомили виданню представники ЄС.

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