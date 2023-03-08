Україні щомісяця потрібно 90-100 тисяч боєприпасів до сучасної артилерії, – Резніков

Він наголосив, що Україна буде готова до контрнаступу, коли отримає більше необхідної допомоги, зокрема танків.

Міністр оборони України Олексій Резніков прибув до Швеції для участі в неформальній зустрічі з колегами з ЄС.

У межах заходу обговорюватимуть постачання зброї. Про це Резніков повідомив у Twitter.

“Зустріч міністрів оборони ЄС почалася у Швеції. Радий бути тут. Ми говоритимемо про зброю, швидкість рішень і солідарність”, – сказав він.

Міністр подякував шведському міністру оборону Полу Джонсону і топдипломату Євросоюзу Жозепу Боррелю за організацію.

“Підтримка потужна. Наші партнери з нами до перемоги”, – додав Резніков.

The meeting of EU #DefMin started in Sweden. I’m happy to be here. We will talk about weapons, speed in decisions & solidarity. Thank you to @PlJonson & @JosepBorrellF for organisation the meeting with our EU colleagues! Support is strong. Our partners are with us until victory. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 8, 2023

Під час спілкування з журналістами Резніков повідомив, що пріоритетом для України зараз є посилення протиповітряної оборони і боєприпаси.

We need new money and political ambition on 1 million rounds for #Ukraine. Speed is of the essence.



🇪🇪 DefMin @Hpevkur and 🇺🇦 Defmin @oleksiireznikov on joint ammunition procurement initiative ahead of meeting today in #Stockholm. #EuCouncilTVNews https://t.co/qf6hEEmkXX — MoD Estonia (@MoD_Estonia) March 8, 2023

Міністр подякував Естонії за заклик надати мільйон боєприпасів для артилерійських систем. Він наголосив, що Україна буде готова до контрнаступу, коли отримає більше необхідної допомоги, зокрема танків.

"Нам потрібно більше. Нормально було б мати 90-100 тисяч на місяць, щоб бути готовим відбивати атаки ворога та йти в контрнаступ. Нам потрібні 155 (калібр. – Ред.) та 105", – сказав він.

Нагадаємо, Євросоюз шукає треті країни, які погодилися б на спільну закупівлю боєприпасів для України. Це частина плану ЄС, спрямованого на те, щоб допомогти забезпечити більшу кількість недорогих боєприпасів для України, а також збільшити можливості Європи з виробництва та поповнення своїх запасів, що виснажуються. Наразі тривають переговори з Норвегією. Проявила зацікавленість і Канада, повідомили виданню представники ЄС.