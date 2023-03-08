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​Майже всі звільнені 7 березня українські військові мають поранення чи захворювання

Відбувся 39-й обмін полоненими.

​Майже всі звільнені 7 березня українські військові мають поранення чи захворювання
Фото: Андрій Єрмак

Майже всі українські військові, яких повернули учора з російського полону, мають поранення чи захворювання.

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник керівника Робочої групи Координаційного штабу Богдан Охріменко.

“Стан здоров'я, на жаль, бажає бути кращим, оскільки в цьому обміні майже всі військовослужбовці мають поранення, тяжкі захворювання, які вони отримали у боротьбі за незалежність України”, – зазначив він.

Команда координаційного штабу має вироблені механізми, але не припиняється пошук інших дієвих схем, які б допомогли повернути військовополонених.

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Нагадаємо, 7 березня відбувся 39-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вдалося повернути додому 130 українців – 126 захисників та 4 захисниць. 

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